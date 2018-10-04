قرار محكمة لاهاي لصالح ايران فرض العزلة علي اميركا

وفي تغريدة له كتبها علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' اليوم الخميس اشار جهانغيري الي القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا، واعتبره انتصار قانونيا للبلاد.

واكد السفير الايراني، انه خلال البت في شكوي ايران في محكمة لاهاي، فرضت العزلة علي اميركا بالاجماع.

واضاف، ان المحكمة طلبت من اميركا الالتزام بتعهداتها التي نقضتها اثر خروجها من الاتفاق النووي وادي ذلك الي اعادة فرض اجراءات الحظر علي الشعب الايراني من جديد.

واكد جهانغيري بانه علي اميركا العودة الي الاتفاق النووي والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

انتهي ** 2342

