مساعد الخارجية الايرانية:

لا تاثير لخروج اميركا من معاهدة الصداقة علي قرار محكمة لاهاي

نيويورك / 4 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، القبول باهلية محكمة العدل الدولية للبت في شكوي ايران ضد اميركا واصدارها القرار الموقت، انتصارا مهما لايران، مؤكدا بان خروج اميركا من معاهدة الصداقة لا تاثير له علي قرار المحكمة وتنفيذه.

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لا تاثير لخروج اميركا من معاهدة الصداقة علي قرار محكمة لاهاي

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