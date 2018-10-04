مساعد رئيس الجمهورية :

وقوف المجتمع الدولي الي جانب إيران سيفشل مخطط الحظر الأميركي

سنندج/4 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد مساعد رئيس الجمهورية، رئيس المؤسسة الوطنية للشؤون الإدارية والتوظيف 'جمشيد أنصاري'، تشكيل لجنة لمواجهة الحظر ضد إيران وذلك مجابهة لغرفة الحرب الإقتصادية التي شكلتها أميركا؛ مبينا ان وقوف المجتمع الدولي الي جانب إيران سيفشل مخطط الحظر الأميركي الشامل ضدها.

وقال أنصاري اليوم الخميس خلال إجتماع المجلس الإداري في محافظة كردستان (غرب)، ان طبيعة تعامل الدول الأخري مع إيران وأميركا خلال إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (الـ73) في نيويورك كان مؤشرا علي حقيقة ان سائر الدول تدرك تماما أحقية الجمهورية الإسلامية علي صعيد الساحة الدولية.
ولفت مساعد رئيس الجمهورية الي ان امريكا وفي اطار محاولاتها التدخلية، تمارس الضغوط ضد الدول الأخري بما في ذلك إيران عبر فرض الحظر وإستخدام أداة التهديد.
وتابع : أميركا تعجز عن خفض صادرات إيران النفطية الي نسبة الصفر وفق أهدافها المحددة؛ ولذك فهي تزيد من شدة الضغوط علي النظام المصرفي الدولي.
وأردف رئيس منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف: بناء علي قرار مجلس الأمن القومي، فقد شُكّلت لجنة بهدف مواجهة الحظر المفروض علي إيران كما تم اعداد برنامج مضاد لمواجهة مخططات غرفة الحرب الإقتصادية الأميركية.
واوضح أنصاري قائلا انه خلال العام الإيراني الماضي (إنتهي في 20 آذار/مارس 2017)، تم تصدير ما قيمته 46 مليار دولار من السلع غير النفطية الإيرانية الي الخارج واستيراد سلع من الدول الأخري في مقابلها بما فيها السلع الأساسية كالأدوية؛ مؤكدا عدم وجود أية مشكة في مجال توفير السلع الأساسية داخل البلاد
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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وقوف المجتمع الدولي الي جانب إيران سيفشل مخطط الحظر الأميركي

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