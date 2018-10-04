اصحاب البزّات الخضراء هم حماة أمن المجتمع

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الخميس بالمناسبة عن الجيش الايراني، ان ايران الاسلامية تقف اليوم علي قمة الشموخ والرقي بفضل التواجد المقتدر لابنائها ولاسيما قوات الامن الداخلي البواسل الذين بذلوا ارواحهم للذود عن حياض الوطن؛ في ارجاء الحدود والمدن والقري، بما اسهم في تعزيز امن وسلامة واستقرار المجتمع.

واستدل البيان الصادر عن الجيش الايراني بتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية (حفظه الله)، قوله ان 'الامن ركيزة اسياسية للنمو وقوي الامن الداخلي هم دعامة الامن (في البلاد)'؛ مؤكدا ان قوات الامن الداخلي تمكنوا عبر البصيرة والرؤية السليمة تجاه ما لديهم من طاقات واداء، ان يبرزوا بوصفهم لاعبا رئيسيا علي صعيد الامن والنظام في البلاد، وان يواصلوا مسارهم نحو تحقيق اهداف مؤسس الجمهورية الاسلامية (رض)، وسماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي الامام الخامنئي (حفظه الله)'.

وخلص البيان الي ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ يقدم بهذه المناسبة اسمي ايات الثناء والتقدير علي ارواح الشهداء الابرار لدي قوي الامن الداخلي، يعرب عن اجلاله لكافة المعاقين والمضحين لدي هذه القوة العسكرية؛ مؤكدا استمراره علي الصمود والتضحية الي جانب رفاقه دربه لدي سائر القوات المسلحة لرفع راية النظام الاسلامي المقدس في ايران عاليا، وانه سيوجه صفعة اكثر ايلاما لكل من يضمر السوء الي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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