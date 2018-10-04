الشعب الإيراني الصامد أكبر رصيد لنظام الجمهورية الإسلامية

وأضاف بورجمشيديان اليوم الخميس خلال ملتقي 'الإقتدار العاشورائي' لقوات فيلق 'محمد رسول الله (ص)' التعبوية التابع للحرس الثوري في مصلي خانم الأنبياء (ص) بمدينة زنجان (شمال غرب)، قائلا : ان الحرس الثوري وقوات التعبئة في خندق واحد لخدمة الحكومة ومسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية وسائر الأجهزة والمنظمات الحكومية لحل المشاكل الإقتصادية وإزالة الحرمان (عن أبناء الشعب).

وتابع : الأعداء اليوم يسعون وراء تحقيق أهدافهم المشؤومة عبر التشبث بمختلف الذرائع كفرض أنواع الحظر الجائر وممارسة الضغوط الإقتصادية ضد إيران ولهذا فمن الضروري إحباط كافة محاولاتهم علي صعيد الحرب الإقتصادية وعبر تعزيز الوحدة والإنسجام الوطني أكثر فأكثر.

كما أشار العميد بورجمشيديان إلي الحادث الإرهابي في أهواز قائلاً : إن الحرس الثوري وقوات التعبئة، إلي جانب القوات المسلحة الأخري في إيران سيعمل باقتدار في صد أي اعتداء من جانب الاعداء والأشرار ومناوئي الثورة والجماعات التكفيرية وداعش.

ولفت القائد العسكري الايراني : لقد وجّه الحرس الثوري ردا قاسيا وصارما علي العناصر المتورطة في هذا الحادث الإرهابي عبر إطلاقه عدد من الصواريخ علي معاقل الإرهابيين (في سوريا) مما أدي الي تعزيز روح الأمل والحيوية والعزة لدي الشعب الإيراني.

كما لفت مساعد قائد سلاح البر للحرس الثوري الي دور المضحين التعبويين في محافظة زنجان في الدفاع عن المراقد المقدسة لأهل البيت (عليهم السلام) وتحرير المدن السورية، بما في ذلك بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين شمالي ريف حلب؛ قائلا : هاتان البلدتان الشيعيتان كانتا لمدة أربع سنوات تحت سياط الحصار الجائر لقوات داعش التكفيرية؛ وتابع : لقد تم تحرير هتين البلدتين من براثن هؤلاء الارهابيين بفضل تضحيات مقاتلي الإسلام التي تبعث علي الفخر والاعتزاز فينا.

إنتهي**أ م د / ح ع **

