السفير الايراني في باكستان : لا اعتراض لدينا علي التحاق دولة ثالثة بمشروع `سي بك`

وكان وزير الاعلام الباكستاني 'فؤاد حسين تشودري' قد صرح مؤخرا ان بلاده دعت السعودية للمشاركة، بصفتها دولة ثالثة، في مشروع ممر 'سي بك' الاقتصادي بين الصين وباكستان.

واعلن الوزير الباكستاني عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي رفيع خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الي اسلام اباد بهدف مناقشة هذا الموضوع.

ياتي ذلك فيما ادّعت وسائل اعلام باكستانية ان 'مساهمة السعودية في مشروع سي بك لقي اعتراضا من جانب ايران'؛ الامر الذي فنّده السفير هنردوست خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في ولاية بلوجستان.

واكد السفير الايراني في اسلام اباد، ان طهران لاتعارض انضمام اي دولة الي الممر الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان؛ واصفا مشروع 'سي بك' بانه قادر علي تغيير معادلات المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم، اكد السفير الايراني في باكستان ان طهران ترغب في تعزيز التعاون الثنائي مع اسلام اباد ولا سيما في عهد الحكومة الجديدة؛ لافتا الي ان البلدين كلاهما تعرضا لظاهرة الارهاب المشؤومة وتضررا منها كثيرا.

والتقي السفير الايراني في باكستان خلال زيارته لولاية بلوجستان ومدينة كويتة، مع رئيس الحكومة المحلية وعدد من رجال الدين بمن فيهم اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام) واهل السنة، الي جانب اعضاء غرفة التجارة في مدينة كويتة.

انتهي ** ح ع

