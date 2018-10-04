العميد شريف : ننصح الامريكيين بان لا يعوّلوا علي زمرة المنافقين الهزيلة

جاء ذلك في كلمة للعميد رمضان شريف اليوم الخميس خلال مراسم المرحلة الثالثة من 'مناورة الاقتدار العاشورائي'، في استاد 'تختي' بمدينة (في محافظة اذربايجان الغربية -شمال غرب) بمشاركة 40 الف من قوات تعبئة المستضعفين 'بسيج'.

ولفت القائد العسكري الايراني، الي ان العدو يحاول من جديد استهداف المحافظات الحدودية باستخدام زمرة المنافقين الارهابية لكنه سيلقي في كل محاولة ردا قاصما علي ايدي رجالنا الشجعان.

ونوه بان الضربة الصاروخية علي معاقل المنافقين شلّت ايدي هؤلاء الاعداء؛ مؤكدا ان القوة العسكرية الايرانية تستطيع الرد علي اي اجراء معاد للبلاد.

واردف قائلا : الامريكيون انفسهم الذين يمتلكون اقوي قوة بحرية في العالم، اقرّوا بالقوة العسكرية الايرانية والتي برزت في قضية المشاة البحرية البريطانيين.

واكد العميد شريف، ان رمز القوة والنجاج لدي الشعب الايراني يمكن في العلاقة الوثيقة التي تربطه بالامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية.

وفي معرض الاشارة الي الهجوم الارهابي علي مدينة اهواز (جنوب غرب)، قال ان هذا الاجراء كان بمثابة لعبة صبيانية خطط لها عملاء الاستكبار العالمي والتي تلقت ردا صاروخيا مدمرا علي ايدي القوات الايرانية.

و وجه رئيس قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري، حديثه الي الشعب الايراني قائلا : ان قوات حرس الثورة الاسلامية وضعوا ارواحهم علي الاكف دفاعا عن امن واستقرار الشعب، وايصال بشائر النصر والتالق بيد الاجيال القادمة.

انتهي ** ح ع

