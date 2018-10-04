رضائي : الصمود هو الحل الوحيد لهزيمة العدو في ساحة الحرب الإقتصادية

وأضاف رضائي اليوم الخميس، خلال ملتقي 20 ألف تعبوي (قوات البسيج) وإجراء إستعراض 'الإقتدار العاشورائي' لقوات فيلق 'محمد رسول الله (ص)' التابع للحرس الثوري في ملعب الشهيد بهشتي بمدينة بوشهر (جنوب غرب)، قائلا : ان العدو بات اليوم يسعي وراء الحيلولة دون تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف القطاعات الإقتصادية؛ وذلك عبر إفتعال حرب إقتصادية ضدها.

وتابع بالقول : خلال الظروف الصعبة الراهنة الموضوع الأكثر أهمية هو التحلي بالصبر والاهتمام بالقدرات المحلية، وتوظيف الكفاءات، وأعادة النظر في نمط صنع القرار والإدارة، وتقوية العلاقات الإنسانية.

ولفت هذا المسؤول إلي أنه منذ بلورة الثورة الإسلامية، تم تشكيل ائتلاف بمحورية أميركا والسعودية، ضم الي عضويته الثابتة الكيان الصهيوني وذلك بهدف إحباط الثورة ولكن علي الرغم من مآربهم، تاسس نظام الجمهورية الإسلامية في ايران.

وأردف: بعد ذلك الحين لطالما حاول هذا التحالف الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية والمساس بالثورة عبر دس مختلف المؤامرات كالاغتيال والتهديد وفرض الحظر وافتعال الحرب، لكنه لم يفلح في تحقيق مآربه.

وقال رضائي : علي مدي السنوات العشر الماضية، بات هذا الائتلاف يحاول دوما إفتعال المشاكل ضد إيران في القطاع الاقتصادي، عبر نكثه للعهود، حيث أصبحت البلاد اليوم في أوج الصراع والحرب الاقتصادية؛ مؤكدا علي الصمود والمقاومة الي جانب تعزيز روح الأمل والتضحية والجهاد بين عامة أفراد المجتمع، لهزيمة العدو في حربه الإقتصادية ضد البلاد.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

