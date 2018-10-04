باحث لبناني: ضربة ايران علي داعش تحمل الكثير من الدلالات والرسائل الاستراتيجية

حطيط وفي حديث لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، اعتبر ان اهم رسالة لهذه الضربة تمثلت في ان ايران قادرة وجاهزة للرد الدفاعي علي اي استهداف تتعرض له؛ وفيما يلي نص المقابلة :

ارنا : لقد نفذت ايران ضربة صاروخية جديدة في المنطقة هي الثالثة بعد دير الزور و كردستان، هل يمكن وضع هذه الضربات في سياق واحد ؟ ماذا عن الرسائل الاستراتيجية ؟

حطيط : انا اعتقد بان هذه الضربة مميزة وتختلف في ظرفها التي حصلت فيه وفي الرسائل لا بد من الاشارة الي ان هذ الضربة الصاروخية مرتبطة بالعملية الارهابية التي نفذتها داعش في منطقة الاهواز؛ هناك رسائل هامة وابرزها ان المكان المستهدف لا يبعد اكثر من 4220 متر عن مركز اميركي ودون ابلاغ الاميركيين بها. كما ان الصواريخ عبرت فوق 3 قواعد عسكرية اميركية في المنطقة وهذا لا بد من ربطه بما قاله مسؤول في الحرس الثوري الايراني عن ان القواعد العسكرية الواقعة ضمن دائرة 2200 كم عليها ان تنتظر ردا مدمرا من ايران في حال استدعي اي تطور هذا الرد.

ان الضربة الصاروخية هي تأكيد لهذا التهديد الايراني؛ وانا اري ان هذه الرسالة لا تنفصل عما قامت به البحرية الايرانية منذ اكثر من عام عندما احتجزت عشرة بحارة اميركيين وفيما بعد تم تفتيش سفينة اميركية. هذه الرسائل كلها تحمل معني واحدا وهو ان ايران جاهزة وقادرة علي الرد الدفاعي الذي يدقع العدو الي الندم في حال ارتكابه اي اعتداء علي الجمهورية الاسلامية الايرانية .

ارنا : ما هي اهمية عدم ابلاغ الاميركيين بالضربة؟

حطيط : هناك قواعد تلجأ اليها الجيوش التي تعمل في ميدان واحد؛ فاما ان تكون القاعدة الحاكمة هي التنسيق الايجابي الذي يفرض التواصل المباشر والدائم بين طرفين وهذا طبعا غير ممكن بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، واما التنسيق السلبي الذي يتطلب التواصل لمنع الصدام وهذا ايضا لم تلجأ اليه ايران، واما الاعتماد علي منطق الفصل وهذا ايضا لم تعتمده ايران لان هدف الصواريخ كان قريبا جدا من احد المراكز العسكرية الاميركية. لذلك فان عدم ابلاغ الاميركيين يعني ان ايران لا تعترف باي حق لهؤلاء في التواجد علي الاراضي السورية وترفض الاعتراف بهذا الوجود الذي تعتبره الدولة السورية احتلالا.

ارنا : هل يمكن ربط الضربة الصاروخية باقتراب موعد تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاميركية علي ايران ؟

حطيط : نعم نحن علي اعتاب (33 يوما) العقوبات التي تريد واشنطن من خلالها خنق ايران؛ لكن الصواريخ قالت بان ايران تملك القدرة علي منع اي جهة من خنقها وان الايرانيين جاهزون لاي اختبار. لا بد من التذكير ان الاعلام الغربي حذر أن استهداف ثلاث سفن في مضيق هرمز يعني شل الاقتصاد العالمي لاربعين يوم.

لذلك يمكن القول ان العملية تعدت في مدلولاتها الفعل العسكري بذاته وحملت رسائل استراتيجة كبيرة.

ارنا : هذه الضربات الصاروخية تاتي في ظل الضغوط الاميركية الدائمة للتفاوض علي البرنامج الصاروخي الايراني، فهل يمكن ايجاد صلة تربط بين الضربة وهذه القضة؟

حطيط : استخدام ايران للصواريخ في ردها علي العملية الارهابية ليس صدفة؛ هي ارادت هذه العملية، صحيح انها لم تكتف بالصواريخ واستخدمت ايضا الطائرات بدون طيار ولكن كان بالامكان تنفيذ عملية من قبل مجموعة خاصة من الحرس الثوري لكن لم تفعل ذلك لان المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ارادوا ان يؤكدوا علي الدور الدفاعي للصواريخ وانها جزء من الامن الايراني الذي لا يمكن العبث به.

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