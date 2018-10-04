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نقل 54 مصابا باكستانيا وافغانيا الي المستشفي في قزوين

قزوين / 4 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن رئيس مركز الطوارئ في محافظة قزوين (شمال غرب)، عن اجراء عمليات الانقاذ والاغاثة لـ 54 مصابا من حملة الجنسية الافغانية والباكستانية ونقلهم الي المستشفي في هذه المحافظة.

واوضح 'بيمان نامدار' اليوم الخميس، ان هؤلاء المصابين كانوا داخل حافلة ركاب اصطدمت بتل ترابي علي جانب الطريق السريع بين محافظتي قزوين وزنجان (شمال غرب).
ولفت المسؤول في وزارة الصحة الايرانية، الي انه تم ارسال 5 سيارات وباص اسعاف واحد الي مكان الحادث فور استلام نبأ وقوعه.
واردف قائلا، ان فريق الانقاذ قام بمهامه لنقل المصابين الي المراكز العلاجية في محافظة قزوين؛ كما تم معالجة احد المصابين في مكان الحادث.
واكد 'نامدار' الاصابات في هذا الحادث بانها غير شديدة؛ واصفا الحالة الصحية لهؤلاء المصابين بانها جيدة.
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54 مصابا باكستانيا وافغانيا

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نقل 54 مصابا باكستانيا وافغانيا الي المستشفي في قزوين

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نقل 54 مصابا باكستانيا وافغانيا الي المستشفي في قزوين

مصدر مسؤول :

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