اتفاق ايراني - باكستاني علي تطوير التعاون التجاري المشترك

كويتة / 4 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان 'مهدي هنردوست'، وفي لقائه رئيس وزراء ولاية بلوجستان 'جام كمال خان'، اكد علي تنمية العلاقات التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين الجارين ولاسيما ولاية بلوجستان الباكستانية.

ونوه هنردوست في هذا اللقاء الي رغبة ايران في النهوض بمستوي التعاون التجاري مع 'دولة باكستان الشقيقة' والتسريع في وتيرة الاجراءات الخاصة بانجاز مشروع 'انبوب السلام' لنقل الغاز الايراني الي هذا البلد.
واردف السفير الايراني قائلا، ان التعاون بين طهران واسلام اباد من شأنه ان يفشل كافة المحاولات الرامية الي المساس بالعلاقات الثنائية بين ايران وباكستان.
كما اشار هنردوست الي ضرورة تاسيس شبكة مصرفية بين ولاية بلوجستان الباكستانية ومحافظة سيستان وبلوجستان الايرانية؛ لافتا في السياق نفسه الي الملتقي التجاري الحدودي المشترك الذي سيعقد خلال الشهر القادم بهدف مناقشة القضايا التجارية بين البلدين.
الي ذلك، اثني رئيس وزراء ولاية بلوجستان الباكستانية علي جهود ايران الهادفة لرفع مستوي التعاون والتبادل التجاري مع بلاده؛ مبينا ان ولاية باكستان حافلة بالثروات والموارد الطبيعية 'ونحن قادرون عبر التعاون المشترك علي تعزيز نفوذنا الاقتصادي في العالم'.
واتفق الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء علي تعزيز الزيارات البرلمانية والتعاون الثنائي في المجالات التعليمية والثقافية والتجارية، كما استعرضا الاجراءات المتخذة من جانب الحكومة المحلية في ولاية بلوجستان لتيسير ظروف الزوار وربط ميناء غوادر (الباكستاني) بميناء جابهار (جنوب ايران) عبر الطرق السككية والبرية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

اتفاق ايراني

باكستاني

التعاون التجاري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اتفاق ايراني - باكستاني علي تطوير التعاون التجاري المشترك

معظم المشاهدات

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

تفاعل قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول

تفاعل قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

أحدث الأخبار

رضائي : الصمود هو الحل الوحيد لهزيمة العدو في ساحة الحرب الإقتصادية

رضائي : الصمود هو الحل الوحيد لهزيمة العدو في ساحة الحرب الإقتصادية

باحث لبناني: ضربة ايران علي داعش تحمل الكثير من الدلالات والرسائل الاستراتيجية

في حديث خاص لـ'ارنا'؛

باحث لبناني: ضربة ايران علي داعش تحمل الكثير من الدلالات والرسائل الاستراتيجية

نقل 54 مصابا باكستانيا وافغانيا الي المستشفي في قزوين

مصدر مسؤول :

نقل 54 مصابا باكستانيا وافغانيا الي المستشفي في قزوين

اتفاق ايراني - باكستاني علي تطوير التعاون التجاري المشترك

اتفاق ايراني - باكستاني علي تطوير التعاون التجاري المشترك

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

قائد الثورة الاسلامیة : العالم الاسلامی برمته بحاجة الي ملحمة أربعین الامام الحسین (ع)

موضوعات مرتبط