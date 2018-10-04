اتفاق ايراني - باكستاني علي تطوير التعاون التجاري المشترك

ونوه هنردوست في هذا اللقاء الي رغبة ايران في النهوض بمستوي التعاون التجاري مع 'دولة باكستان الشقيقة' والتسريع في وتيرة الاجراءات الخاصة بانجاز مشروع 'انبوب السلام' لنقل الغاز الايراني الي هذا البلد.

واردف السفير الايراني قائلا، ان التعاون بين طهران واسلام اباد من شأنه ان يفشل كافة المحاولات الرامية الي المساس بالعلاقات الثنائية بين ايران وباكستان.

كما اشار هنردوست الي ضرورة تاسيس شبكة مصرفية بين ولاية بلوجستان الباكستانية ومحافظة سيستان وبلوجستان الايرانية؛ لافتا في السياق نفسه الي الملتقي التجاري الحدودي المشترك الذي سيعقد خلال الشهر القادم بهدف مناقشة القضايا التجارية بين البلدين.

الي ذلك، اثني رئيس وزراء ولاية بلوجستان الباكستانية علي جهود ايران الهادفة لرفع مستوي التعاون والتبادل التجاري مع بلاده؛ مبينا ان ولاية باكستان حافلة بالثروات والموارد الطبيعية 'ونحن قادرون عبر التعاون المشترك علي تعزيز نفوذنا الاقتصادي في العالم'.

واتفق الجانبان الايراني والباكستاني في هذا اللقاء علي تعزيز الزيارات البرلمانية والتعاون الثنائي في المجالات التعليمية والثقافية والتجارية، كما استعرضا الاجراءات المتخذة من جانب الحكومة المحلية في ولاية بلوجستان لتيسير ظروف الزوار وربط ميناء غوادر (الباكستاني) بميناء جابهار (جنوب ايران) عبر الطرق السككية والبرية.

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