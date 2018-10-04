انطلاق الملتقي العام لقوات تعبئة المستضعفین

ویشارك فی هذا الملتقي عشرات الآلاف من المضحین فی قوات التعبئة، لتجسید قدراتهم الجهادیة فی مختلف المجالات الثقافیة والصحیة والاعمار والتعلیم وتوفیر فرص العمل لخدمة الشرائح الفقیرة فی البلاد.

سنوافیكم بتفاصیل هذا اللقاء لاحقا.

انتهي ** ح ع

