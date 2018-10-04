انطلاق الملتقي العام لقوات تعبئة المستضعفین

طهران / 4 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا - بدأت قبل قلیل مراسم افتتاح الملتقي العام لقوات تعبئة المستضعفین (بسیج) بتصریحات سماحة قائد الثورة الاسلامیة ایة الله العظمي السید علی الخامنئی فی استاد ازادی بطهران.
ویشارك فی هذا الملتقي عشرات الآلاف من المضحین فی قوات التعبئة، لتجسید قدراتهم الجهادیة فی مختلف المجالات الثقافیة والصحیة والاعمار والتعلیم وتوفیر فرص العمل لخدمة الشرائح الفقیرة فی البلاد.سنوافیكم بتفاصیل هذا اللقاء لاحقا.انتهي ** ح ع
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