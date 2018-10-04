دك تجمعات لقوي العدوان بدفعة من صواريخ زلزال1 في جيزان

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية الأربعاء تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ 'المسيرة نت' أن القوة الصاروخية التابعة لمقاتلي الجيش واللجان الشعبية أطلقت 4 صواريخ زلزال1 محلي الصنع علي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بمناطق متفرقة في الخوبة وموقع المنتزه محققةً ضربات منكلة في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل محققةً ضربات موفقة في صفوفهم.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية قد دكت يوم أمس الأول تجمعات للجنود السعوديين في الخوبة بصلية من صواريخ كاتيوشا محققةً إصابات موفقة في صفوفهم، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في موقع المعريضة وموقع الفريضة ومواقع قايم الصيابة والسودة وبرج الخشل ونعشاو بذات الجبهة محققةً ضربات منكلة.

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دك تجمعات لقوي العدوان بدفعة من صواريخ زلزال1 في جيزان

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