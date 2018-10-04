موسكو ستواصل التعاون مع طهران بعض النظر عن الحظر الاميركي

وأضاف نوفاك خلال منتدي أسبوع الطاقة الروسي في موسكو ”إيران شريكنا الاقتصادي القديم... بالتأكيد نحتاج لإيجاد أشكال (جديدة من التعاون) والمزيد من العمل معا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة“.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ، أن روسيا تعتزم مواصلة العمل ببرنامج 'النفط مقابل السلع' مع إيران بغض النظر عن الحظر الأمريكي.

وقال نوفاك 'يجري تنفيذ هذا البرنامج منذ أربع سنوات، واستمر بعد رفع العقوبات، وفي حال تم فرض العقوبات مجددا، سنواصل العمل، لأن هذه الآلية تتسم بطابع دائم ومفيد للجانبين'.

وأشار وزير الطاقة الروسي إلي أن حجم الصادرات بحسب الاتفاقيات في الوقت الحالي يبلغ 5 ملايين طن في السنة، و'لكن يمكن تعديلها بناء علي رغبة الطرفين'.

انتهي ** 2342

