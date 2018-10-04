وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-استقبل وكيل وزارة الخارجية الايرانية مرتضي سرمدي الاربعاء سفير جمهورية البوسنة والهرسك الجديد في طهران سمير فلاجيتش.
وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية ان سرمدي تسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير البوسنة الجديد في طهران.وجري البحث بين الجانبين خلال اللقاء حول علاقات التعاون الثنائي واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.انتهي ** 2342
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