وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية ان سرمدي تسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير البوسنة الجديد في طهران.

وجري البحث بين الجانبين خلال اللقاء حول علاقات التعاون الثنائي واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهي ** 2342

