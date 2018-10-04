وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
استقبل وكيل وزارة الخارجية الايرانية مرتضي سرمدي الاربعاء سفير جمهورية البوسنة والهرسك الجديد في طهران سمير فلاجيتش.

وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية ان سرمدي تسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير البوسنة الجديد في طهران.
وجري البحث بين الجانبين خلال اللقاء حول علاقات التعاون الثنائي واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

وكيل الخارجية الايرانية

سفير البوسنة

لقاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

معظم المشاهدات

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

تفاعل قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول

تفاعل قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول

ظریف : أمریكا لن تحصل علي إتفاق أفضل

ظریف : أمریكا لن تحصل علي إتفاق أفضل

أحدث الأخبار

دك تجمعات لقوي العدوان بدفعة من صواريخ زلزال1 في جيزان

دك تجمعات لقوي العدوان بدفعة من صواريخ زلزال1 في جيزان

موسكو ستواصل التعاون مع طهران بعض النظر عن الحظر الاميركي

وزير الطاقة الروسي:

موسكو ستواصل التعاون مع طهران بعض النظر عن الحظر الاميركي

وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

موضوعات مرتبط