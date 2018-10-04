هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 23 دقيقة من فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 53 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز، ان الهزة الارضية وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 30.76 والطول الشرقي 57.45 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

وتقع مدينة هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران والتي تشهد مختلف مناطقها وقوع هزات ارضية بين الحين والاخر، وتكون في بعض الاحيان قوية نسبيا وتسفر عن اصابات وتخريب في المباني.

انتهي ** 2342

