هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر ضواحي مدينة هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 23 دقيقة من فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 53 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).
واضاف المركز، ان الهزة الارضية وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 30.76 والطول الشرقي 57.45 درجة.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
وتقع مدينة هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران والتي تشهد مختلف مناطقها وقوع هزات ارضية بين الحين والاخر، وتكون في بعض الاحيان قوية نسبيا وتسفر عن اصابات وتخريب في المباني.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

هزة ارضية

كرمان

جنوب شرق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

معظم المشاهدات

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

تفاعل قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول

تفاعل قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول

ظریف : أمریكا لن تحصل علي إتفاق أفضل

ظریف : أمریكا لن تحصل علي إتفاق أفضل

أحدث الأخبار

وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

وكيل الخارجية الايرانية يستقبل سفير البوسنة الجديد

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

تصريحات الرئيس روحاني لوسائل الاعلام الامريكية اعطت ترامب درسا بليغا

تصريحات الرئيس روحاني لوسائل الاعلام الامريكية اعطت ترامب درسا بليغا

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

الرئیس روحانی: قرار محكمة لاهای انتصار كبیر للشعب الایرانی

موضوعات مرتبط