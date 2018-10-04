ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

كاشان / 4 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية الايرانية علي اصغر مؤنسان بان البلاد شهدت زيادة عدد السياح الاجانب القادمين اليها بنسبة اكثر من 51 بالمائة خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وفي مراسم اقيمت مساء الاربعاء لتدشين 3 مشاريع للتراث الثقافي والسياحة في مدينة نطنز (وسط) قال مؤنسان، ان الظروف الحالية مناسبة من حيث القيمة للسياح الاجانب وبامكان ذلك المساعدة باستقطاب العملة الصعبة.
واشار الي ان هنالك الان 1900 مشروع سياحي قيد التنفيذ بقيمة نحو 430 مليار ريال واضاف، ان القطاع السياحي تمكن من توفير واحد من افضل الامكانيات في مجال فرص العمل وتحقيق العائدات لذا فان دولة ذات تاريخ عريق مثل ايران يمكنها الي جانب تحقيق الاستفادة الاقتصادية، الترويج ايضا للثقافة الاسلامية الاصيلة من خلال حضور السياح الاجانب.
واشار الي نمو صادرات الصناعات اليدوية وقال، انه تم خلال العام الماضي تصدير ما قيمته اكثر من 500 مليون دولار عبر تجارة الشنطة ونامل بان يرتفع الرقم الي مليارين بهمم العاملين واصحاب المهن في الصناعات اليدوية.
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ازدياد عدد السياح الاجانب القادمين الي ايران بنسبة 51 بالمائة

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