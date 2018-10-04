قاسمي: ينبغي علي امين عام الناتو ان يقلق من سياسات اميركا الخطيرة

طهران / 4 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بانه ينبغي علي امين عام الناتو ان يشعر بالقلق قبل اي شيء اخر من سياسات اميركا الخطيرة واحادية الجانب وعدم التزامها بتعهداتها الدولية، مؤكدا بان البرنامج الصاروخي الايراني ردعي ودفاعي الطابع.
يتبع ** 2342
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