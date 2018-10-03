مندوب إيران في “أوبك”: ليرد امين عام ورئيس المنظمة بحزم علي اساءات اميركا

واضاف كاظم بور اردبيلي ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر عن استيائه الشديد من عجز بعض الدول في سد حصة ايران من انتاج النفط وذلك في تصريحات وجهها الي ملك السعودية من جهة والي اوبك من جهة اخري.

وقال ترامب في جمع من انصاره في ولاية ميسيسيبي مخاطبا الملك سلمان (ملك السعودية) بانه لن يبقي في السلطة 'أسبوعين' دون الدعم العسكري للولايات المتحدة.

واوضح ممثل ايران في اوبك 'نحن كنا قد اعلنا سابقا لترامب بانه ليست هناك طاقة لملء فراغ النفط الايراني في الاسواق العالمية ولابد ان يكف عن العقوبات والاسلوب العدائي والاساءة للشعوب والحكومات.

وشدد بالقول ان العقوبات علي ايران ترفع من اسعار النفط وان روسيا والسعودية لايمكنهما فعل شئ لعرض المزيد في السوق.

واوضح ان اعضاء اوبك لايتدخلون في اسعار النفط وان ذلك يتوقف علي اسس السوق (العرض والطلب) .

انتهي**س.ر

