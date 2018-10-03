مساعد رئيس الجمهورية:

ايران عازمة علي تطوير علاقاتها الدولية علي اساس التكنولوجيا والابداع

طهران/3تشرين الاول/اكتوبر- قال مساعد رئيس الجمهورية في الشوون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري ان طاقات ايران من القوي العاملة المتخصصة والمبدعة تشكل اهم فرصة للتعاون الدولي في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية مضيفا ان ايران عازمة علي تطوير علاقاتها الدولية علي اساس هذه المحاور.

واشار ستاري الذي يقوم حاليا بجولة افريقية في الملتقي التجاري المشترك بين ايران واوغندا في كامبالا الي تحسن مؤشرات ايران في مجال التكنولوجيا والابداع وقال ان ارتقاء مكانة ايران في مؤشرات الابداع العالمية (GII) جعلها تحتل مكانة هامة بين الدول المتطورة في هذه الحقول في العالم.
واشار الي تحسن مؤشرات الابداع العالمية لايران من 120 الي 60 وقال ان ذلك يعود الي سياسات الحكومة الايرانية التي تتحرك نحو تعزيز الاقتصاد القائم علي المعرفة .
واعرب عن امله بان يمهد هذا الملتقي لاقامة العلاقات والتبادل التقني في شتي المجالات بما في ذلك الشركات المعرفية والشركات الناشئة.
واكد ان ايران مستعدة لتطوير التعاون في المجال العلمي التقني والاقتصادي مع دول العالم مضيفا ان تطوير التعاون مع دول الاتحاد الافريقي في هذا المجال يعتبر من اولويات الحكومة الايرانية.
من جانبه قال وزير العلم والتكنولوجيا والابداع الاوغندي اليودا توموسيجه خلال الملتقي ان ايران استطاعت تربية العديد من المتخصصين في اطار نظامها التعليمي المناسب مشيدا بانجازات الايرانيين في مجال الطاقة والتقانة الحيوية.
انتهي**2018**س.ر



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علمي آموزشي

ايران

اوغندا

التعاون التقني والعلمي

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ايران عازمة علي تطوير علاقاتها الدولية علي اساس التكنولوجيا والابداع

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