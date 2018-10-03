ظریف : الحكومة الامریكیة تنتهك القوانین

طهران / 3 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – وصف وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف امریكا بانها دولة ناقضة للقانون؛ مبینا ان 'الولایات المتحدة انسحبت الیوم ایضا من اتفاقیة ثنائیة مع ایران وذلك عقب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة الذی یؤكد علي وقف انتهاكها لهذه الاتفاقیة (الحظر ضد ایران)'.

جاء ذلك فی تغریدة نشرها ظریف الیوم الاربعاء عبر حسابه فی 'تویتر'، ردا علي تصریحات وزیر الخارجیة الامریكی 'مایك بومبیو'، قوله 'نحن سنفسخ اتفاقیة المودة مع ایران'.
وتابع ظریف : امریكا التی اقدمت علي نقض الاتفاق النووی بوصفه اتفاقیة متعددة الاطراف وجزء من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولی، تدعی بانها تسعي وراء ابرام 'اتفاقیة ثنائیة مع ایران'.
واضاف وزیر الخارجیة فی تغریدته، 'الیوم امریكا انسحبت من اتفاقیة ثنائیة مع ایران والتی اصدرت محكمة العدل الدولیة قرارا یقضی بوقف انتهاك هذه الاتفاقیة (ای الحظر ضد ایران)؛ (امریكا) الدولة الناقضة للقانون!
علما أن محكمة لاهای الدولیة اصدرت الیوم الأربعاء حكماً یقضی بتایید صلاحیة هذه المحكمة لمتابعة الشكوی المرفوعة من جانب ایران ضد الولایات المتحدة بسبب انتهاك الأخیرة لمعاهدة المودة والعلاقات الاقتصادیة والقوانین القنصلیة التی أبرمها البلدان عام 1955؛ وایضا إیقاف الحظر الأمریكی المفروض علی ایران فی مجال الأدویة والأجهزة الطبیة والمواد الغذائیة والملاحة الجویة.
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ظریف : الحكومة الامریكیة تنتهك القوانین

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