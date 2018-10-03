المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين:

إيران اعتمدت سياسة متطورة لخدمة اللاجئين

طهران/3 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 'فيليبو غراندي' ضرورة حضور الوفد الإيراني في الإجتماع الوزاري الذي سيعقد في العشرين من أكتوبر الحالي قائلا: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أفضل نوع من التعليم للاجئين واعتمدت سياسات متطورة لتقديم الخدمات لهم.

وجاءت تصريحات غراندي اليوم الأربعاء، خلال لقائه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية 'حسين ذو الفقاري' علي هامش إجتماع 'اكسكام'.
وثمن غرندي الخدمات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الي اللاجئين، علي الرغم من الحظر المفروض عليها.
كما أشاد بدعم الجمهورية الإسلامية لمسار صياغة الإتفاقية الدولية لوضع اللاجئين.
من جانبه، أعلن ذو الفقاري، ان الحل الوحيد للمشاكل التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون الأفغان يتمثل في توفير الأمن في أفغانستان قائلا ان تحقيق ذلك سيؤدي الي عودة الملايين من الرعايا الأفغان الي بلادهم.
وتستضيف ايران نحو ثمانية ملايين ونصف المليون من المهاجرين واللاجئين الافغان.
إنتهي**أ م د**س.ر



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إيران اعتمدت سياسة متطورة لخدمة اللاجئين

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المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين:

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