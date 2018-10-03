جهانغيري: إيران تستفيد من طاقات الآيزو في دفع برامجها التنموية

وأضاف جهانغيري اليوم الأربعاء، خلال لقائه أمين عام المنظمة الدولية للمعايير 'سيرجيو موجيكا' قائلا: ان التجارب التي تتمتع بها إيران في مجال التنمية والصناعة أكثر من الدول الاخري في المنطقة، ولهذا فانها بالإضافة إلي تحقيق التنمية، من شأنها أن تساعد دول الجوار علي ذلك ايضا.

من جانبه، أشاد موجيكو بالجهود الدؤوبة لمنظمة المعايير الإيرانية في التعاون مع الآيزو مضيفا ان منظمة المعايير الإيرانية أدت دورا متميزا من خلال تعاونها الفاعل مع المنظمة الدولية للمعايير، وذلك علي رغم التحديات التي تواجه إيران.

وأكد موجيكا علي الطاقات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية مشيدا بجهودها في صياغة المعايير الدولية قائلا ان منظمة المعايير الدولية ستكون الي جانب إيران وستستفيد من طاقاتها وتجاربها في صياغة المعايير الدولية.

وأضاف، ان منظمة الآيزو ترحب بحضور الخبراء الإيرانيين في اللجان التقنية لهذه المنظمة وستبذل قصاري جهودها لتيسير حضورهم فيها.

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