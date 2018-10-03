وزير المالية الباكستاني السابق: التعاون مع FATF سيؤدي الي نمو الاقتصاد الايراني

ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولي مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها علي اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الي مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.

واضاف الدكتور سلمان شاه اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان مجموعة العمل المالي هي نظام دولي يحظي باهمية بالغة ولاشك ان انضمام دول العالم اليه من شانه ان يعزز القطاع المالي لديها.

ومضي يقول 'اعتقد ان الازدهار الاقتصادي وتحسن الوضع المعيشي للناس هو الهدف الرئيسي لدول العالم وان اي بلد يتطلع لتحقيق هذه الاهداف لابد ان ينضم الي مجموعة العمل المالي.

وقال ان البلد الذي يريد الانضمام الي هذه المجموعة لابد ان يطابق وضعه مع القوانين المالية الدولية.

واوضح ان هذه المجموعة تقدم التسهيلات اللازمة للاعضاء في مجال التداول المالي الدولي ولذلك فان الدولة التي تنضم الي هذه المجموعة قد تحقق الكثير من المكاسب.

انتهي**س.ر

