لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو لاقامة موتمر لدعم اليمنيين وادانه الممارسات السعودية ضدهم

وجاء في هذا البيان انه بينما يواصل النظام السعودي قتل ابناء الشعب اليمني فان الموسسات الدولية اتخذت موقف المتفرج تجاهه ولاتولي اهتماما بمعاناة هذا الشعب اطلاقا.

واضاف انهم يعتبرون انفسهم خدام الحرمين الشريفين ويوزعون العديد من نسخ القرآن الكريم بين المسلمين سنويا لكنهم لايسمحون للموسسات الدولية بايصال الغذاء والادوية الي ابناء الشعب اليمني الذي يعاني من الجوع والمرض وهو ما يؤكد حقد السعوديين وقساوتهم ضد الشعب اليمني المسلم.

واشار البيان الي الاوضاع الانسانية المتفاقمة جدا في اليمن خاصة التقارير الاممية بهذا الشان وقال اننا كاعضاء لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري الاسلامي ندين الجرائم (التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي ضد الشعب اليمني) بدعم اميركي وندعو الاوساط القانونية في العالم الي اتخاذ الاجراءات اللازمة كما ندعو الجمهورية الاسلامية في ايران لاقامة موتمر لادانة الممارسات السعودية ودعم الشعب اليمني المظلوم خاصة الاطفال.

انتهي**2018**س.ر

