بعيدي نجاد: قرار محكمة لاهاي سيرغم اميركا علي اعادة النظر

لندن/ 3 تشرين الاول/ اكتوبر- قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن ان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية (لاهاي) سيرغم اميركا علي اعادة النظر في العقوبات التي تفرضها علي ايران.

وفي تغريدة له اليوم الاربعاء قال السفير حميد بعيدي نجاد ان قرار محكمة لاهاي في رفض العقوبات علي ايران يتوافق مع القرار الاخير للاتحاد الاوروبي بشأن التوصل الي آلية خاصة لاستمرار التجارة مع ايران وهو ما يلزم اميركا باعادة النظر في قرارها بشأن فرض عقوبات علي القطاعات الاقتصادية الايرانية من الشهر القادم.
وقد طلبت المحكمة الدولية من الولايات المتحدة ضمان عدم تأثير العقوبات ضد إيران علي المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن 'المحكمة تعلن بالإجماع أنه علي الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الثامن من أيار/مايو 2018 علي حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلي إيران'.
انتهي**س.ر



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بعيدي نجاد: قرار محكمة لاهاي سيرغم اميركا علي اعادة النظر

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