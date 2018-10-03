قائد الثورة الاسلامية يرعي ملتقي قوات التعبئة بطهران

واضاف المصدر نفسه، ان الملتقي سيضم الحشود من المضحين لدي قوات التعبئة الذين كانوا قد شاركوا في المناورة الخدمية التي نفذتها منظمة تعبئة المستضعفين خلال الفترة من 31 اغسطس الي 29 سبتمبر لهذا العام، لتقديم الخدمات الانسانية بما يشمل مجالات البناء والشؤون الصحية والثقافية والتعليمية الي مختلف الشرائح المجتمعية الفقيرة في البلاد.

وفي سياق متصل، صرح رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) 'العميد غلام حسين غيب برور' ان ما يقرب عن 150 الف من هذه القوات قدموا خلال المناورة خدمات عديدة علي صعيد البلاد بما فيها المدن والبلدات وفي مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية والتعليمية والبناء والصحة وتوفير فرص العمل.

واوضح ان هذه المناورة تهدف الي اختبار طاقات وجاهزية قوات التعبئة في مساندة الشرائح الفقيرة داخل البلاد؛ مردفا ان المرحلة الختامية من المناورة تكمن في اقامة ملتقي يضم 700 الف من عناصر تعبئة المستضعفين علي صعيد المحافظات ومنها الملتقي الذي سيقام الخميس بمشاركة عشرات الآلاف من هذه القوات في العاصمة طهران.

انتهي ** ح ع

