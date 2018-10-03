مساعد وزير الداخلية :

الفلتان الامني الناجم عن تغلغل داعش في المنطقة مدعاة للقلق

طهران / 3 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعرب مساعد وزير الداخلية لشؤون الامن والامن الداخلي 'حسين ذوالفقاري' عن قلقه بشأن الفلتان الامني والفوضي المفتعلة وايضا تغلغل عناصر داعش الارهابية في المنطقة ولاسيما افغانستان.

ذوالفقاري الذي كان يتحدث (اليوم الاربعاء) في اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية الدولية العليا بجنيف (اكسكام)، نوه بالخدمات التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية الي اللاجئين؛ مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة لاعداد نص اتفاقية الهجرة الدولية.
ودعا مساعد وزير الداخلية الايراني الاوساط الدولية وبلدان العالم اجمع الي تكريس جهودها علي معالجة الفوضي الامنية والازمات المفتعلة في المنطقة لكون ذلك يشكل جانبا من الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم البلدان المتضررة اثر الحروب المدمرة والجهود في سياق ارساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدي هذه الدول وتظافر الجهود لمساعدة اللاجئين.
كما اشار ذوالفقاري الي تواجد الملايين من اللاجئين الشرعيين وغيرهم علي مدي 4 عقود في ايران؛ مؤكدا ان هذه الظاهرة كلفت البلاد نفقات واضرارا كبيرة وذلك الي جانب الحظر الجائر طوال الفترة الماضية والذي زاد من شدة هذه المعضلات.
ودعا المسؤول الايراني البلدان والمنظمات الدولية الي المساهمة في دعم اللاجئين ومتابعة قضاياهم والعمل علي تعزيز الوضع الامني في اوطانهم وبما يتيح ظروفا مواتية لعودة هؤلاء.
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مساعد وزير الداخلية

الفلتان الامني

تغلغل داعش

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الفلتان الامني الناجم عن تغلغل داعش في المنطقة مدعاة للقلق

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