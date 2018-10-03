بوتين يدعم المبادرة الاوروبية للتبادل المالي مع ايران

بيرجند/3تشرين الاول/اكتوبر- رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالآلية التي اقترحها الأوروبيون للتبادل المالي مع ايران.

وقال الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء في ملتقي اسبوع الطاقة الروسي أن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن إيران، جاءت متأخرة، لكن من الأفضل أن تأتي متأخرة من ألا تأتي أبدا.
وقال بوتين: 'لقد تأخرت (المبادرة) قليلا. لكن الأفضل أن تأتي متأخرة من ألا تأتي أبدا…' حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.
واشارت الوكالة الي أن الرئيس الروسي ذكر بكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا، مشددا بوضوح علي حاجة زيادة مستوي السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وتقليل اعتماده علي الولايات المتحدة.
انتهي**2018**س.ر



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بوتين يدعم المبادرة الاوروبية للتبادل المالي مع ايران

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