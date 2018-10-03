مسؤول ايراني: الحكم الصادر عن لاهاي تأكيد علي أحقية إيران ومنطقها

طهران/3 تشرين الأول/اكتوبر- قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'علي نجفي خوشرودي' ان الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي يشكل وثيقة أخري لإثبات أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطقها وقوة إستدلالها أمام أميركا.

وأضاف نجفي خوشرودي اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية أظهر أن أميركا لا تستطيع توجيه ضربة ما للجمهورية الإسلامية وان المنظمات الدولية كافة تدرك جيدا ماهية الإجراءات الأميركية.
وتابع خوشرودي ان الحكم البدائي الصادر عن محكمة لاهاي يؤكد أنه بناء علي معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين البلدين، علي الولايات المتحدة الكف عن فرض القيود علي إيران .
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية انه تشير محكمة العدل الدولية بأنه وفقا لما تنص عليه معاهدة الصداقة، يتوجب علي أميركا فك القيود المفروضة علي إيران في مجال الدواء والمساعدات الإنسانية والملاحة الجوية والزراعة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

لجنة الأمن القومي

مجلس الشورى الإسلامي

محكمة العدل الدولية

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مسؤول ايراني: الحكم الصادر عن لاهاي تأكيد علي أحقية إيران ومنطقها

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