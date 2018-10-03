مسؤول ايراني: الحكم الصادر عن لاهاي تأكيد علي أحقية إيران ومنطقها

وأضاف نجفي خوشرودي اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية أظهر أن أميركا لا تستطيع توجيه ضربة ما للجمهورية الإسلامية وان المنظمات الدولية كافة تدرك جيدا ماهية الإجراءات الأميركية.

وتابع خوشرودي ان الحكم البدائي الصادر عن محكمة لاهاي يؤكد أنه بناء علي معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين البلدين، علي الولايات المتحدة الكف عن فرض القيود علي إيران .

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية انه تشير محكمة العدل الدولية بأنه وفقا لما تنص عليه معاهدة الصداقة، يتوجب علي أميركا فك القيود المفروضة علي إيران في مجال الدواء والمساعدات الإنسانية والملاحة الجوية والزراعة.

إنتهي**أ م د**س.ر

