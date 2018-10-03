قاضي إيران في لاهاي:كان من المفروض ان تلزم المحكمة الدولية أميركا ببعض الاجراءات

وشرح هذا الأستاذ الأكاديمي البارز في مجال القانون الدولي، وجهات نظره حول إصدار هذه المحكمة قرارها المؤقت، خلال بيان تفصيلي .

وفيما وصف القرار الصادر عن المحكمة الدولية بالايجابي أكد ان المحكمة كان من المفروض ان تتطرق الي المجالات الهامة الأخري بما في ذلك بيع الطائرات والعمل بطلبات شراء الطائرات التي تمت حتي الان.

وأضاف ممتاز 'كان من المناسب ايضا أن تلزم المحكمة الدولية أميركا بالامتناع عن تلك الاجراءات التي تمنع من خلالها الشركات ورعايا الدول الأخري، من اقامة علاقات تجارية مع إيران.

كما نوه قاضي إيران الخاص في محكمة العدل الدولية الي القرار 2231 الذي يؤيد الإتفاق النووي مؤكدا ان هذا القرار يفرض ثمة إلتزامات علي كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بما فيها أميركا.

وحسب ممتاز، بناء علي تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها المرجع في هذا المجال فهناك الكثير من التساؤلات حول تبريرات أميركا لفرض الحظر علي إيران من جديد.

كما ناقش الدكتور ممتاز شرعية المرحلة الثانية من الحظر الذي فرضته اميركا علي إيران من حيث انه لا يقتصرعلي بلد واحد والهدف منه هو التأثير المباشر سلبا علي نوعية العلاقات الخارجية للحكومات ذات السيادة المستقلة وقال ان ذلك بحد ذاته يشكل إنتهاكا لمبدأ عدم التدخل الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

إنتهي**أ م د**س.ر

