المواقف والتوجهات العقلانية لصالح وعبد المهدي تشجع علي تعزيز العلاقات الايرانية-العراقية

ويؤكد هؤلاء المراقبون ان وجود صالح وعبد المهدي في قمة هرم السلطة بالعراق، يمكن ان يدفع بأتجاه تقوية وتمتين العلاقات العراقية-الايرانية في شتي المجالات.

وتنطلق هذه الرؤية المتفاءلة من جملة حقائق ومعطيات، من بينها ان صالح وعبد المهدي عرفا بمواقفهما المساندة والداعمة لطهران حيال مختلف القضايا، وقد برز وتجلي ذلك واضحا، في موضوعة العقوبات الاقتصادية الاميركية التي اقرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد ايران قبل عدة اشهر، وموضوعة احراق القنصلية الايرانية في محافظة البصرة الشهر الماضي.

فعلي سبيل المثال، كتب عبد المهدي عن احراق القنصلية الايرانية، قائلا 'إن الهجوم علي الاجانب والقنصلية الايرانية واية بعثة دبلوماسية او قنصلية لأي بلد سواء حصل الامر عندنا، او في بلدان غيرنا علي بعثاتنا ومواطنينا هو عمل جبان وبعيد تماماً عن المروءة ومعادي بالمطلق للبلاد وللعلاقات المتبادلة، وهو اولاً عدوان علي شرعية الدولة المضيفة قبل ان يكون شيئاً اخراً. ويجب استهجان ذلك واستنكاره والاعتذار منه باشد الكلمات، وابداء كل النوايا واتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار ذلك. فهذا العمل مضر بمصالحنا ومصالح الجارة ايران'.

وبنفس الاتجاه والمضمون، كان موقف صالح ازاء ذلك العمل، في ذات الوقت الذي اكد بأكثر من مناسبة علي 'اننا نري ايران حليفا استراتيجيا لنا، ونثمن اسنادها للعراق في مواجهة الارهاب ومساعدته، والوقوف مع الشعب العراقي لاجل استتاب الامن والاستقرار في هذا البلد'.

وخلال توليه منصب نائب رئيس الوزراء قبل حوالي عشرة اعوام، دعا صالح عدة مرات الي بناء منظومة علاقات وتحالفات استراتيجية تجمع العراق وايران وتركيا وسوريا.

وسواء من خلال المواقع الحكومية التي شغلها في الحكومة المحلية بأقليم شمال العراق، او في الحكومة الاتحادية ببغداد، او عبر موقعه الحزبي القيادي، كان برهم صالح من ابرز الشخصيات السياسية العراقية التي تبنت تفعيل وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران، وابعادها عن المؤاثرات والضغوطات الدولية والاقليمية السلبية.

وهذا نفس الدور والاتجاه الذي اضطلع به عبد المهدي في مختلف المواقع التي شغلها والعناوين التي تحرك ضمنها.

وفيما يتعلق بالعقوبات الاميركية ضد ايران، يري عبد المهدي، 'ان هذه القرارات مخالفة للقانون الدولي، وتأتي بعد تراجع الولايات المتحدة عن توقيعها والتزاماتها، وبعدما اودعت وثيقة الاتفاق النووي في الامم المتحدة، وشهادة وكالة الطاقة الدولية بسلامة الاجراءات والمنشآت الايرانية.. وتاتي بضغوطات يمينية، خصوصاً من 'اسرائيل' وبعض الدول، وسط رفض عالمي، خصوصا من الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ومعظم دول العالم'.

وهناك في داخل اوساط سياسية عراقية، من يقول ان وجود صالح وعبد المهدي في رئاستي الجمهورية والوزراء، يعني فيما يعنيه تبني سياسات عقلانية متوازنة تراعي مصالح العراق ومصالح اصدقائه، ولاشك ان ايران تمثل طرفا فاعلا ومؤثرا وحليفا مهم للعراق، وهذا ما سيتوضح ويترسخ اكثر فأكثر في عهد صالح وعبد المهدي.

وازاء ذلك فأنه من الطبيعي جدا ان ترحب طهران بأنتخاب برهم صالح لرئاسة الجمهورية وتكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، لانها تري ان مثل تلك الخيارات تضمن تنامي وتطوير العلاقات بين بغداد وطهران، وهذا بدا واضحا من خلال ردود الافعال الايرانية الايجابية المرحبة، فقد ابدت الحكومة الايرانية علي لسان المتحدث بأسم خارجيتها بهرام قاسمي، تفاؤلها بالخطوات العراقية الجديدة، بتعبيرها عن الامل 'بأن تشهد العلاقات العريقة والراسخة والاخوية بين البلدين الجارين ايران والعراق في المرحلة الجديدة المزيد من النمو والرسوخ، وان تقود هذه العلاقات الي الازدهار والرفاهية الاقتصادية وتطوير الصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التعاون الثنائي علي المستويين الاقليمي والدولي'.

انتهي ع ص**س.ر

