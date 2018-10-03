ترحيب واسع بتنصيب برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق

وتلقي صالح بعد انتخابه امس الثلاثاء، سيلا من التهاني والتبريكات من شخصيات سياسية مختلفة، وكان من بين ابرز المهنئين، رئيس الجمهورية المنتهية ولايته فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والمبعوث الاممي في العراق يان كوبيتش، والمتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، وامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ورئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراق الشيخ همام حمودي، والسفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، والنائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، واخرين.

ويذكر ان برهم صالح كان قد تفوق علي منافسه الرئيسي فؤاد حسين في الجولة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية، التي جرت ليلة امس الثلاثاء من قبل مجلس النواب العراقي، بفارق كبير من الاصوات، حيث حصد 219 صوتا، فيما صوت 22نائبا فقط لفؤاد حسين.

وتعهد الرئيس العراقي الجديد في اول تصريح له بعيّد انتخابه للمنصب، بأن يكون رئيسا لكل العراق والعراقيين، وليس لفئة معينة، وكذلك تعهد بأن يلتزم بالدستور، ويعمل علي صيانة وحدة العراق وسيادته واستقلاله.

وبعد ادائه اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، اصدر صالح مرسوما بتكليف السياسي المستقل الدكتور عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، بأعتباره مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر لشغل منصب رئيس الوزراء، وقد قوبل اعلان تكليف عبد المهدي بترحيب وارتياح قوي وشخصيات واوساط سياسية مختلفة، ودعوات للاسراع بتشكيل حكومة كفوءة وقادرة علي ايجاد حلول للمشاكل التي تعانيها البلاد، علي الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والخدمية.

وبحسب الفقرة ثانيا من المادة 76 من الدستور العراقي، امام رئيس الوزراء المكلف، ثلاثين يوما لتشكيل حكومته وعرضها علي مجلس النواب لنيل الثقة.

انتهي ع ص ** 1718

