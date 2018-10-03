تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعات محافظه بوشهر والمانيا

بوشهر/3تشرين الاول/اكتوبر- ارنا - اعلن رئيس الجامعة العلمية والتطبيقية لمحافظة بوشهر 'جنوبي ايران' حسين اسكندري انه تم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة 'اف اتش ام' الالمانية باقامة ورشة تدريبية تستغرق ثلاثة ايام تحت عنوان 'الادارة العالمية للحرف والمهن المرتكزة علي الصناعات الصغيرة' في بوشهر مركز المحافظة.

واضاف اسكندري اليوم الاربعاء في حديث مع المراسلين ان اقامة هذه الورش تهدف الي التبادل العلمي مع الجامعات العلمية والتطبيقية كي يتمكن الطلاب والمدرسون من تحديث معلوماتهم والاستفادة من خبرات الدول المتطورة من اجل تلبية الحاجات المحلية في محافظة بوشهر.
من جانبه قال ممثل الجامعة الالمانية في حديث للمراسلين ان التعاون مع الجامعة العلمية والتطبيقية في محافظة بوشهر والجامعة العلمية والتطبيقية للبوليمر بشان مشاريع بحوثية وتفعيل اطروحات علمية يعتبر من البرامج الاخري التي تنص عليها المذكرة.
واضاف ويدبرغ ان هذه الجامعة ستمول مشاريع العلوم المعرفية في مجال النفايات والبيئة بقيمة تصل الي ثلاثة ملايين دولار في حال توقع مذكرة تفاهم بهذا الشان.
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علمي آموزشي

مذكرة التفاهم

جامعة الشوون العلمية والتطبيقية

جامعة "اف اتش ام" الالمانية

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تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعات محافظه بوشهر والمانيا

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