تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعات محافظه بوشهر والمانيا

واضاف اسكندري اليوم الاربعاء في حديث مع المراسلين ان اقامة هذه الورش تهدف الي التبادل العلمي مع الجامعات العلمية والتطبيقية كي يتمكن الطلاب والمدرسون من تحديث معلوماتهم والاستفادة من خبرات الدول المتطورة من اجل تلبية الحاجات المحلية في محافظة بوشهر.

من جانبه قال ممثل الجامعة الالمانية في حديث للمراسلين ان التعاون مع الجامعة العلمية والتطبيقية في محافظة بوشهر والجامعة العلمية والتطبيقية للبوليمر بشان مشاريع بحوثية وتفعيل اطروحات علمية يعتبر من البرامج الاخري التي تنص عليها المذكرة.

واضاف ويدبرغ ان هذه الجامعة ستمول مشاريع العلوم المعرفية في مجال النفايات والبيئة بقيمة تصل الي ثلاثة ملايين دولار في حال توقع مذكرة تفاهم بهذا الشان.

انتهي**2018 ** 1837

