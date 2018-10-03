سفير ايران : علي علماء الشيعة والسنة الحذر من مؤامرات الاعداء

وافادت ارنا اليوم الاربعاء انه خلال زيارة 'مهدي هنردوست' لولاية بلوجستان الباكستانية التقي بعدد من علماء ووجهاء مدينة كويته وقال ان الاعداء يبذلون الجهود لايجاء التفرقة بين المسلمين ولكن علينا ان نكون يقظين و بالوحدة والاتحاد نمنع هذه المؤامرة .

وانتقد السفير الايراني في باكستان بعض الاجراءات في العالم الاسلامي والتي تخدم اهداف الاعداء وقال ان نداء الجمهورية الاسلامية هو نداء الوحدة وان علماءنا في ايران افتوا في ادانة جميع الاعمال والاقوال المخالفة لوحدة المسلمين وان هذه الرؤية هي رؤية وحدوية يجب علي الجميع الالتزام بها.

وافادت ارنا ان من محاور الاجتماع لزوم اليقظة لمواجهة مؤامرات الاعداء لايجاد التفرقة بين الاديان والمذاهب وضرورة اتحاد الشيعة والسنة والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والتاكيد علي المشتركات الثقافية بين الشعبين الايراني والباكستاني.

وبين العلماء من السنة والشيعة انه وبرغم الاختلافات الفقهية بين جميع المذاهب الاسلامية فأن مساعي الجمهورية الاسلامية للتغلب عليها يجب الاخذ بها لانها وحدوية .

انتهي**م م** 1837

