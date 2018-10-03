ظريف: الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية هزيمة أخري للحكومة الأميركية

طهران/3 أكتوبر/تشرين الأول/إرنا- اعتبر وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، هزيمة أخري للحكومة الأميركية المدمنة علي الحظر وانتصارا لسيادة القانون قائلا: علي المجتمع الدولي أن يواجه برمته الأحادية المدمرة لهذا البلد.

وكتب ظريف خلال تغريدة له نشرها اليوم الأربعاء عبر حسابه الخاص علي موقع تويتر: 'قد أمرت محكمة العدل الدولية أميركا أن تلتزم بالتعهدات التي إنتهكتها عبر فرضها الحظر علي الشعب الإيراني من جديد بعد إنسحابها من الإتفاق النووي؛ مما يشكل هزيمة أخري للحكومة الأميركية المدمنة علي الحظر وإنتصارا لسيادة القانون'.
وأضاف ظريف خلال تغريدته: علي المجتمع الدولي أن يواجه بأجمعه الأحادية المدمرة لهذا البلد.
علما بأن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلنوا اليوم الأربعاء بالإجماع بأن لديهم صلاحية النظر في الدعوي القضائية الموجهة من جانب إيران ضد أميركا وذلك بسبب إنتهاكها معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين البلدين، وأصدرت المحكمة حكما بإلغاء الحظر المفروض من جانب أميركا ضد إيران، في مجال الأدوية والغذاء ومجالات الحقوق الانسانية والجوية.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

محمد جواد ظريف

محكمة العدل الدولية

معاهدة الصداقة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية هزيمة أخري للحكومة الأميركية

معظم المشاهدات

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

ما هي اسباب اختصار زيارة محمد بن سلمان للكويت في ساعتين؟

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الرئيس العراقي المنتخب يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

برهم صالح، رابع رئيس منذ 2003 يتعهد بالحفاظ علي وحدة العراق وسيادته

السفیر الایرانی یهنئ `برهم صالح` بانتخابه رئیسا للعراق

السفیر الایرانی یهنئ 'برهم صالح' بانتخابه رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

طهران ترحب بانتخاب برهم صالح رئیسا للعراق

أحدث الأخبار

قرار محكمة لاهاي مؤشر واضح علي احقية مواقف ايران

وزارة الخارجية :

قرار محكمة لاهاي مؤشر واضح علي احقية مواقف ايران

قاضي إيران في لاهاي:كان من المفروض ان تلزم المحكمة الدولية أميركا ببعض الاجراءات

قاضي إيران في لاهاي:كان من المفروض ان تلزم المحكمة الدولية أميركا ببعض الاجراءات

المواقف والتوجهات العقلانية لصالح وعبد المهدي تشجع علي تعزيز العلاقات الايرانية-العراقية

المواقف والتوجهات العقلانية لصالح وعبد المهدي تشجع علي تعزيز العلاقات الايرانية-العراقية

ترحيب واسع بتنصيب برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق

ترحيب واسع بتنصيب برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق

ضبط 19 طنا من انواع المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

ضبط 19 طنا من انواع المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

موضوعات مرتبط