ظريف: الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية هزيمة أخري للحكومة الأميركية

وكتب ظريف خلال تغريدة له نشرها اليوم الأربعاء عبر حسابه الخاص علي موقع تويتر: 'قد أمرت محكمة العدل الدولية أميركا أن تلتزم بالتعهدات التي إنتهكتها عبر فرضها الحظر علي الشعب الإيراني من جديد بعد إنسحابها من الإتفاق النووي؛ مما يشكل هزيمة أخري للحكومة الأميركية المدمنة علي الحظر وإنتصارا لسيادة القانون'.

وأضاف ظريف خلال تغريدته: علي المجتمع الدولي أن يواجه بأجمعه الأحادية المدمرة لهذا البلد.

علما بأن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلنوا اليوم الأربعاء بالإجماع بأن لديهم صلاحية النظر في الدعوي القضائية الموجهة من جانب إيران ضد أميركا وذلك بسبب إنتهاكها معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين البلدين، وأصدرت المحكمة حكما بإلغاء الحظر المفروض من جانب أميركا ضد إيران، في مجال الأدوية والغذاء ومجالات الحقوق الانسانية والجوية.

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