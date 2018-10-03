إنتصار ايراني في محكمة لاهاي الدولية

واُقيمت اليوم جلسة محكمة لاهاي في الساعة العاشرة صباحاً، قرأ خلالها رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف الحكم الصادر لصالح ايران معتبراً اياه قراراً ملزماً لايمكن تقديم طلب إستئناف فيه.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف: إنّ محكمة لاهاي تتمتع بالصلاحية لمتابعة الشكوي المرفوعة من جانب ايران ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاك الأخيرة لمعاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.

وأضاف القاضي بأنّ قضاة المحكمة أصدروا الحكم بإيقاف الحظر المفروض علي ايران من جانب واشنطن في مجال الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والملاحة الجوية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أعلن في 25 يوليو هذا العام عن رفع ايران شكوي الي محكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955 والمطالبة بحقوق ايران.

وإثر ذلك قامت محكمة لاهاي الدولية في 24 يوليو بتوجيه رسالة الي وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو حذّرت فيها حكومة واشنطن من القيام بأية إجراء جديد ينتهك هذه المعاهدة.

وكان السفير الايراني لدي هولندا قد قال في مقابلة انه إذا أصدرت المحكمة حكماً لصالح ايران سيتكفل مجلس الامن التابع للام المتحدة مسؤولية تنفيذه ومن شأن هذا المجلس إرغام واشنطن علي تطبيق مفاد الحكم إلّا إذا قامت الولايات المتحدة بتوظيف حق النقض الدولي الفيتو.

وأضاف السفير الايراني بأنّ ايران حينئذ ستقوم بتعبئة الرأي العام لرفع مستوي الضغط علي هذا البلد.

وتنص معاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955 علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما في تسوية القضايا العالقة الواردة في نطاق المعاهدة عبر طرق دبلوماسية ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما وذلك لأنّ كل منهما لم يعلن رسمياً انسحابه عن المعاهدة.

وكانت ايران قد قدمت شكوي اُخري الي هذه المحكمة ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتجميد ملياري دولار من ممتلكات البنك المركزي الايراني لديها حيث ستقيم المحكمة من الثامن حتي الثاني عشر من تشرين الاول/اكتوبر هذا العام جلسة للاستماع الي أقوال الجانبين.

انتهي** ع ج** 1837

