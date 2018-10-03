ايران أكبر قوة عسكرية في المنطقة

ونقلاًعن الموقع الاعلامي لمستشار القائد العام للقوات المسلحة، قال رحيم صفوي في تصريح له اليوم الاربعاء، بأن القوات المسلحة تتمتع بقوة دفاعية وهجومية عالية مؤكداً علي أنّ هذه القوة الفائقة جعلت الأمريكيين والصهاينة وبعض الدول تنسي فكرة الهجوم علي ايران ولن تجرؤ علي ذلك.

وتابع : إنّ العسكريين الأمريكيين أنضج عقلاً من ساسة هذا البلد ومن رئيس جمهوريته؛ مشيراً الي الخلافات بين البنتاغون و وزارة الخارجية الأمريكية حول المشهد في العراق وأفغانستان.

وأكّد اللواء رحيم صفوي علي أنّ ايران هي القوة الاولي في غرب آسيا؛ مذكراً بدعم ايران للعراق في القضاء علي داعش وعدم نجاح الولايات المتحدة والسعودية والصهاينة في الإطاحة بنظام بشار الأسد عازياً ذلك الي الإجراءات الايرانية؛ مردفا 'نحن علمنا سوريا والعراق طريقة تشكيل قوات التعبئة الشعبية'.

ولفت المستشار الأعلي للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية، الي مساعي الولايات المتحدة الرامية لزعزعة الوضع في البلاد عبر بث الشعور بانعدام الامن والياس لدي الوسط الايراني؛ مؤكدا ان التخطيط لهذه المؤامرة جعلت الأمريكيين يسعون الي إقامة تحالف مع جميع الزمر المناهضة للثورة والتي تحظي بتمويل سعودي لزعزعة الأمن الاقليمي الايراني.

ونوه اللواء رحيم صفوي الي عدم التزام الولايات المتحدة بعهودها الدولية؛ واصفاً هذا البلد بأنه منتهك للوعود والعهود وقائم علي سياسة الغطرسة.

وشدد المستشار الاعلي لقائد الثورة الاسلامية علي ضرورة أن تزيد ايران من قوتها يوماً بعد يوم لمواجهة هذا النهج المتسم بالغطرسة والوقوف بوجه واشنطن بكل قوة مشيداً بدور القوات العسكرية الايرانية في هذا الشأن.

انتهي** ع ج / ح ع**

