باحث لبناني: خطاب نتانياهو لا يمكن فصله عن سياق تهديدات اميركا ضد ايران

حيدر وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبر ان ايران تقع علي راس اولويات صانع القرار في اسرائيل لان ايران تشكل السد المنيع الذي يقف في مواجهة السيطرة الاسرائيلية علي المنطقة.

واضاف، لا يحتاج اي مراقب للشان الاسرائيلي للكثير من اجل ان يؤكد ان ايران تقع في رأس اهتمام المؤسستين السياسية والامنية في اسرائيل وهذا ليس مفاجئا فايران هي السد الذي يقف دون اطباق السيطرة الاسرائيلية الاميركية علي المنطقة خاصة بعد التسويات التي عقدتها دول مع اسرائيل وبعد التدمير الذي لحق بسوريا والعراق . والتالي فان القوة الوحيدة التي تواجه اسرائيل هي المقاومة المدعومة من ايران . اما الكلام عن ان الهدف من التصعيد الاسرائيلي ضد ايران هو ما يسمونه تغيير سلوك النظام فهذا غير دقيق وهو مجرد تعمية علي هدف تعمل عليه اسرائيل وهو اسقاط نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فالثورة الايرانية اسقطت الحليف الابرز لاسرائيل في المنطقة اي الشاه .

وردا علي سوال حول هل كان نتنياهو موفقا في خطابه قال حيدر: علي مستوي الشكل يجب ان نشير الي ان نتنياهو محترف اعلاميا واستعراضيا وعندما يلقي خطابا من علي منبر الامم المتحدة يكون في ساحته. والجميع في اسرائيل يقرون بكفاءته علي هذا المستوي كما انه كان سفيراً في الامم المتحدة وهو يعرف كواليس المنصة والمكان . اما من حيث التاثير فلا يمكن الحديث عن تاثير اسرائيلي مفصلي بمعزل عن الولايات المتحدة الاميركية. عندما نريد ان نقرأ مفاعيل الخطاب فيجب ان نلتفت الي انه اداة من ادوات التصعيد الاميركي ضد ايران . وكما نعلم فان الولايات المتحدة الاميركية برئاسة ترامب تبنت دون اي تحفظ المواقف الاسرائيلية وبالتالي فان الخطاب هو مؤشر علي سياسة ترامب التصعيدية ضد ايران .

واضاف ان قدرة اسرائيل علي التأثير بدون الاعتماد علي واشنطن محدودة جدا .بدليل توقيع اميركا علي الاتفاق النووي مع ايران عام 2015 . اصل حصول الاتفاق النووي اثبت محدودية التاثير الاسرائيلي عندما تقول اميركا كلمتها .

وحول كيفية تعاطي الاعلام الاسرائيلي مع خطاب نتانياهو قال حيدر ان معظم التعليقات الاعلامية في الداخل الاسرائيلي لفتت الي ان الخطاب من حيث المضمون كان جيدا من وجهة نظرهم وتحديدا لناحية تسليط الضوء علي ايران وحزب الله لكنهم اعتبروا ان التوقيت كان سيئا لان وسائل الاعلام الاميركية لم تنقل الخطاب لانشغالها بقضايا محلية والقاعة كانت شبه فارغة من الحضور . وقد اعتبرت هذه النقطة سلبية . بالاجمال انا اعتقد ان الخطاب جزء من مسار تصعيدي ضد ايران وان اسرائيل ستواصل تهديداتها واعتداءاتها ضد ايران مباشرة وغير مباشرة.

وحول رد فعل الاوروبيين بشان انتقاد نتنياهو لهم قال حيدر ان الرهان الاسرائيلي الدائم ان الولايات المتحدة الاميركية ستلجأ الي الضغط علي اوروبا من اجل تغيير موقفها خاصة في السلوك الاقتصادي الاوروبي غير الملتزم بما تريده واشنطن وهناك تصريحات صدرت من شخصيات مقربة من نتنياهو وتعتبر من الدائرة الضيقة حوله حول قناعة اسرائيل بان الاتحاد الاوروبي سيضطر الي الخضوع للولايات المتحدة الاميركية خاصة اذا وصلت الامور الي منعطف واضطر الاوروبيون للاختيار بين اميركا وايران وان الاتحاد الاوروبي سيختار الولايات المتحدة الاميركية .

وحول تصريح نتنياهو بشان التناغم الكبير مع دول عربية قال حيدر: هذا الامر يعكس حجم الانبطاح من قبل بعض الدول العربية وتحديدا الخليجية وطبعا المعني الاول بهذا الكلام هو السعودية التي لا يلفظ نتنياهو اسمها مراعاة لها ولكن الاعلام الاسرائيلي يسمي السعودية دون اي تحفظ. الكلام الاسرائيلي اليوم يعكس القفزة النوعية في تنامي العلاقات مع السعودية وتتم مقاربة الملف علي اعتبار ان مصيرهما بات مشتركا وهما علي نفس السفينة وانا اتوقع ان السعودية ستقفز فوق الشكليات لتنسج علاقات علنية مع اسرائيل وللارتماء في احضانها علي عكس التقديرات السائدة عن ان الامر سيشكل احراجا للسعودية .

وحول فع نتنياهو صورا لموقع قال انه مستودع سري للمواد النووية في ايران وصور يدعي انها لمواقع صواريخ في لبنان قال حيدر ان صحيفة معاريف نقلت عن مصدر امني اميركي قوله ان الموقع الذي تحدث عنه نتنياهو خالي وقديم وان ما قاله ليس جديدا . في الحقيقة ان ما اعلنه نتنياهو علي هذا الصعيد هو عبارة عن فقاعات ولكنها تعكس حجم القلق الكبير الذي يسكن صناع القرار في تل ابيب خاصة بعد ان صمدت ايران في وجه الضغوطات . لذلك واضطروا الي التصعيد والتشكيك والاتهام والكلام عن ان الايرانيين تلاعبوا بالاتفاق . اما بالنسبة للبنان وامكنة الصواريخ فهو رد علي كلام السيد نصر الله الاخير حول امتلاك المقاومة للصواريخ الدقيقة والنوعية . تصريحات نتنياهو علي هذا الصعيد ورده غير السبوق هو محاولة لاحتواء مفاعيل كلام السيد نصر الله وللايحاء بان اسرائيل تعرف كل شيء. ان عرض المعلومات هدفه التعويض عن الصدمة التي احدثها اعلان الامين العلم لحزب الله السيد حسن نصر الله .

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