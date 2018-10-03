ظريف : الايرانيون لن يخضعوا للتهديد والحظر

بكين/3تشرين الاول/اكتوبر/ارنا - قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفي معرض رده علي تهديدات الكيان الصهيوني واميركا ضد ايران، قال ان التهديد وفرض الحظر وممارسة الضغط لا تجدي نفعا اطلاقا وان الايرانيين لديهم حساسية ازاء التهديد بما يلزم التحدث معهم بلغة بعيدة عن الضغط والتهديد والحظر.

واضاف ظريف في مقابلة مع قناة 'سي جي تي ان' الصينية، ان الحوار بين ايران واميركا يجب ان يكون علي اساس ظروف واقعية وان تتسم بالواقعي لان نفس الحوار لايعالج مشكلة بحد ذاته.
واكد انه يجب ان يكون هناك احترام وثقة متبادلة في المفاوضات كي يمكن الحصول النتيجه منها.
وردا علي سوال مراسل القناة الصينية حول 'امكانية عقد لقاء بينه وبين نظيره الاميركي مايك بمبئو' من عدمه، قال ان الاخير يمثل الحكومة الاميركية وان القضية ليست التظاهر بالحوار فقط او اجراء لقاء بين شخصين.
واعرب ظريف عن اسفه من ان مسوولي الحكومة الاميركية بقيادة دونالد ترامب اظهروا من خلال انتهاك خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وتجاهل وثيقة دولية بانهم لايبدون اهتماما بالثقة المتبادلة واحترام الطرفين ويعتبرون المعاهدات الدولية دون مصداقية.
وبشان المزاعم الاميركية ضد ايران حول 'نفوذها في العراق' قال انه 'لدينا علاقات جيدة ونفوذ في العراق لكن ذلك لايعني الهيمنة علي هذا البلد لان اميركا لديها علاقات جيدة مع الدول الاخري ايضا ولايمكن اعتبارها مصداق للهيمنة علي شعوبها من قبل اميركا'.
وبشان العلاقات بين ايران والصين، قال ان البلدين تجمعهما علاقات قوية جدا في مختلف المجالات.
واعتبر ظريف الصين بانها الشريك التجاري الاول بالنسبة لايران؛ مصرحا ان البلدين سيواصلان علاقاتهما التجارية والاقتصادية.
وتابع القول، بالرغم من الحظر والتهديدات فان العلاقات بين ايران والصين شهدت تطورا ملحوظا خلال الاعوام الاخيرة ولاتزال اخذة بالتنامي.
انتهي**2018/ ح ع **



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محمد جواد ظريف

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التهديدات

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ظريف : الايرانيون لن يخضعوا للتهديد والحظر

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