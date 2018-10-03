لا يمكن انتهاك قرارات محكمة لاهاي من قبل اي دولة

واكدت جنيدي اليوم الاربعاء في ختام اجتماع مجلس الوزراء، 'اذا اعتقدنا بان قرارات محكمة لاهاي تفتقر الي ضمان تنفيذي فان القانون الدولي سيبقي عديم الجدوي'.

وتعليقا علي قيام ايران برفع شكوي لدي محكمة لاهاي ضد امريكا، قالت ان المحكمة اعلنت اليوم رسميا متابعة الشكوي؛ مؤكدة ان قرارات محكمة لاهاي ملزمة لدول العالم باعتبارها من الموسسات التابعة للامم المتحدة وعدم تنفيذها يعني انتهاك هذه القرارات.

وحول اهمية حكم محكمة لاهاي، اوضحت السيدة جنيدي انه في حال يصب لصالح ايران فانه سيزيد من قوة اعضاء الامم المتحدة لمتابعة خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وكذلك يشجع الشركات الدولية للتعاون مع الجمهورية الاسلامية.

يذكر إنه أعلن قضاة محكمة لاهاي الدولية اليوم عن صلاحية هذه المحكمة في متابعة الشكوي التي رفعتها ايران ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب انتهاكها 'معاهدة المودة' والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.

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