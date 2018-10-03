الرئيس روحاني: الشعب الايراني يريد أن يقرر لنفسه بنفسه

طهران/3 تشرين الأول/اكتوبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الشعب الايراني بمجمله وبصوت واحد حريص علي استقلاله وبلاده وديمقراطيته، ويريد أن يقرر لنفسه بنفسه، وان اجرينا استفتاء في ايران، لا اظن ان شخصا واحدا حتي يريد التبعية، بل أن الجميع يدعون لترسيخ العزة والاستقلال والسيادة، ولذلك فان امريكا ستجر اذيال الخيبة مائة بالمائة.

واعرب عن اعتقاده بان الامريكيين يريدون من خلال الضجة والجلبة التي افتلعوها في مجال العقوبات، ممارسة الضغط علي ايران لفترة وجيزة وبالتالي تحقيق انجاز صغير من الناحية السياسية داخل امريكا. موضحا ان هدف امريكا داخلي بامتياز ولا علاقة له البتة بالمنطقة والعالم والعرب الذين فرغت امريكا جيوبهم وسرقت أموال شعوبهم.
واكد ان جميع محاولات امريكا كانت تتركز علي ان تبدا باي طريقة كانت، حوارا مع ايران وباي مستوي، وتعلن بعدها انها نجحت باجراء مفاوضات من خلال الضغط علي ايران، والزعم كالسابق انها خطت خطوة جديدة فيما يخص قضايا ايران والقضايا الدولية.
واوضح رئيس الجمهورية ان ايران والدول الخمس الاخري في الاتفاق النووي، اتخذت قرارا مهما علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قائلا ان 1+4 والدول الاوروبية، اعلنت دعمها للاتفاق النووي فضلا عن التصديق علي تاسيس آلية مالية للتعامل مع ايران، مؤكدا ان الامريكيين منزعجون من هذه الخطوة ايما انزعاج.
وقال ان اوروبا ومن اجل الحفاظ علي التواصل المالي والنقدي مع ايران اقدمت علي تاسيس آلية خاصة وان تنفيذها يمكن ان يشكل خطوة مهمة للغاية في حماية الاتفاق النووي، بالرغم من اننا نطالب باكثر من هذا وان بقاء الاتفاق يتطلب من الجميع ان يعملوا لكي تكون القضايا الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية لايران في ظروف عادية بالكامل.
واشار الرئيس روحاني الي ان الامريكيين كانوا يريدون في مجلس الامن الدولي تحقيق مكسب ونجاح ضد ايران، لكن ما حدث كان علي النقيض من ذلك، فجميع الدول ال14 الاخري التي تحدثت في هذه الجلسة دعمت الاتفاق النووي ان بصورة مباشرة او غير مباشرة ولم يحظ اسلوب واداء امريكا بتاييد اي احد، وحتي ان بعض الاعضاء تحدث بصراحة عن جرائم ومخالفات امريكا في العالم، وهذا يعد نجاحا سياسيا اخر للجمهورية الاسلامية الايرانية.
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الرئيس روحاني: الشعب الايراني يريد أن يقرر لنفسه بنفسه

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