رئيس الجمهورية:

الامم المتحدة، كانت ساحة للنجاح الدبلوماسي الايراني والعزلة الامريكية

طهران/3 تشرين الأول/اكتوبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الاربعاء ان امريكا بذلت محاولات لعزل ايران في الامم المتحدة لكن امريكا اصبحت هذه المرة اكثر عزلة من اي وقت مضي، بينما حظيت ايران وفي ظل سلوكها الصحيح والدقيق باحترام الراي العام العالمي والسياسيين اكثر من اي وقت مضي.

واكد الرئيس روحاني الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء، اننا سجلنا نجاحات خلال هذه الفترة في ميادين السياسة الخارجية والدبلوماسية والامن الداخلي والاقليمي مضيفا ان الراي العام العالمي يدعم اليوم ايران، وحتي ان الكثير في داخل امريكا يرون ان الشعب الايراني علي حق وغير مرتاحين للاجراءات الادارة الامريكية.
واعتبر رئيس الجمهورية ان اجراءات الادارة الامريكية تضر بالجميع مشيرا الي ان الجميع بمن فيهم اوروبا وايران والدول الاخري وحتي امريكا ذاتها، ستتضرر، وان امريكا لن تجني شيئا من النهج الذي بداته في العام الماضي لاسيما منذ يناير وكثفته خلال ابريل الماضي، وهي كما تقول تنوي تشديد الضغوطات اعتبارا من نوفير المقبل، وطبعا لم يتبق شئ عندها، وكل ما تطلقه هو شعار وكلام ليس الا.
واكد ان واشنطن لم تنجح في نيل اهدافها من خلال هذه الممارسات كما انها لن تنجح في اي وقت من الاوقات ايضا.
واشار الي المكاسب التي حققتها ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة لهذا العام وقال ان دبلوماسيي الجمهورية الاسلامية الايرانية حققوا خلال هذه الفترة انجازات ونجاحات ملفتة في الجمعية العامة للامم المتحدة، واصبحت عزلة امريكا بارزة للعيان اكثر فاكثر.
ومضي رئيس الجمهورية يقول انه فيما يخص الاتفاق النووي فان الغالبية الساحقة من الدول، دعمت الاتفاق واشادت بخطوات الجمهورية الاسلامية الايرانية لحفظ الاتفاق، كما نددت معظم الدول بالحظر الامريكي علي ايران واعتبرته اجراء غير شرعي.
واكد ان جميع الدول انتقدت امريكا لانتهاكها للالتزامات الدولية ومعارضتها لبعض المؤسسات الدولية مثل مجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية وانسحابها من بعض تعهداتها التجارية.
وتابع إن اردنا تبيان حصيلة عمل الدورة ال73 للجمعية العامة للامم المتحدة تجاه ايران وامريكا فيجب القول ان ايران اعتبرت كداعم ومواكب لسلطة القانون والوفاء بالعهد والوفاء بالمعاهدات الثنائية ومتعددة الاطراف فيما اعتبرت امريكا منتهكا للقوانين الدولية ومعاهداتها وكبلد يقف علي طرف نقيض من الراي العام العالمي.
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الامم المتحدة، كانت ساحة للنجاح الدبلوماسي الايراني والعزلة الامريكية

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