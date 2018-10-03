معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

وعلي هامش المعرض الذي افتتح ليلة امس الثلاثاء بدمشق، اضاف تركابادي اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان عملية اعادة بناء سوريا هي مشروع ضخم يتيح فرصة كبيرة للشركات الايرانية و رجال الاعمال للمشاركة في اعادة بناء سوريا.

وفيما اشار الي العلاقات الطيبة التي تربط ايران وسوريا اكد علي ضرورة المزيد من توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما .

واوضح ان العلاقات الودية بين ايران وسوريا تشكل فرصة جيدة للقطاع الخاص الايراني كي يستثمر في قطاع الصناعة و المناجم في سوريا.

يذكر ان المعرض الدولي الرابع لاعادة بناء سوريه افتتح ليلة امس بمشاركة عدد من المسؤولين السوريين و 270 شركة خارجية من 29 دولة في العالم بما فيها ايران .

ويستمر المعرض حتي السادس من تشرين الاول/اكتوبر الجاري وتعرض خلاله منتجات مختلف الشركات في مجال البناء والصحة و التعليم و السياحة و الزراعة والاتصالات والامن.

وتشارك في المعرض 14 شركة ايرانية تعرض منتجاتها في مختلف القطاعات بما فيها الطاقات المتجددة و مواد البناء و انظمة الاتصالات .

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