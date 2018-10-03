سفير ايران لدي دمشق:

معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

دمشق/3تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي سوريا 'جواد تركابادي'، ان المعرض الدولي الرابع لاعادة بناء سوريا يمثل فرصة جديدة للشركات الايرانية للمساهمة في هذا المجال.

وعلي هامش المعرض الذي افتتح ليلة امس الثلاثاء بدمشق، اضاف تركابادي اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان عملية اعادة بناء سوريا هي مشروع ضخم يتيح فرصة كبيرة للشركات الايرانية و رجال الاعمال للمشاركة في اعادة بناء سوريا.
وفيما اشار الي العلاقات الطيبة التي تربط ايران وسوريا اكد علي ضرورة المزيد من توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما .
واوضح ان العلاقات الودية بين ايران وسوريا تشكل فرصة جيدة للقطاع الخاص الايراني كي يستثمر في قطاع الصناعة و المناجم في سوريا.
يذكر ان المعرض الدولي الرابع لاعادة بناء سوريه افتتح ليلة امس بمشاركة عدد من المسؤولين السوريين و 270 شركة خارجية من 29 دولة في العالم بما فيها ايران .
ويستمر المعرض حتي السادس من تشرين الاول/اكتوبر الجاري وتعرض خلاله منتجات مختلف الشركات في مجال البناء والصحة و التعليم و السياحة و الزراعة والاتصالات والامن.
وتشارك في المعرض 14 شركة ايرانية تعرض منتجاتها في مختلف القطاعات بما فيها الطاقات المتجددة و مواد البناء و انظمة الاتصالات .
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معرض إعادة بناء سوريا يمثل فرصة للشركات الايرانية

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