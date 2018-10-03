البرلمان يتسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات

طهران/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشوري الاسلامي 'احمد اميرابادي فراهاني' عن تسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات.
واضاف فراهاني انه تم خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء الاعلان عن تسلم لائحه اقامة التجمعات والمسيرات .انتهي**م م** 1718
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