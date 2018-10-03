تنمية العلاقات العلمية والتقنية مع افريقيا

وافادت المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء ان سورنا ستاري الذي يزور اوغندا علي رأس وفد رفيع المستوي التقي في العاصمة الاوغنديه كمبالا الرئيس الاوغندي 'بايوري موسوني' حيث ابلغة تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية 'حسن روحاني' وبحث معه سبل تنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والتقنية.

وقال ستاري خلال اللقاء انه ايران تملك الكثير من المتخصصين في المجالات العلمية والتقنية مشيرا الي مركز ايران الرابع عالميا من حيث عدد المهندسين مضيفا ان بامكاننا التعاون في نقل خبراتنا العلمية والتقنية الي افريقا.

وبين ستاري ان الوفد المرافق له يضم رؤساء 70 شركة قائمه علي المعرفة والتقنية وتعمل في مجال الصادرات الي الدول الافريقية معربا عن امله بان يتم التعاون بينها وبين نظرائها في اوغندا .

وقال ايضا ان ايران تملك ايضا شركات كبري تعمل في مجال التكنولوجيا الحيويه و النانو تكنولوجيا وتقنيه المعلومات والاتصالات معربا عن استعدادها نقل خبراتها الي الشركات الاوغندية.

من جانبه رحب الرئيس الاوغندي بما طرح في الاجتماع لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وقال ان ايران بلد مؤثر في الشرق الاوسط وهي مستمرة في تأثيرها برغم الحظر المفروض عليها.

يذكر ان الوفد الايراني سيزور غينيا في ختام زيارته لاوغندا .

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