طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

ويبدأ الملتقي في السادس من تشرين الاول/اكتوبر الجاري علي مدي يومين و يشارك فيه روساء موسسات الطب البيطري من اوزبكستان و كازاخستان و تركيا و جمهورية آذربيجان و افغانستان.

ويناقش المشاركون في الملتقي مختلف الموضوعات المتعلقة بالطب البيطري بما فيها احتواء بعض الامراض خارج الحدود و انشاء مختبرات بين الدول الاعضاء للتعاون في مجال ترانزيت المواشي.كما ان مكافحة مرض الحمي القلاعية و انفلونزا الطيور وتجارة اللحم و الالبان الي جانب التعاون في مجال الادوية واللقاح مدرجة ايضا علي جدول اعمال الملتقي .

واوضح عابدي انه يتعين علي الدول الاعضاء في اكو أن تقوم بتنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها في ملتقي طهران .

واكد ان امراض الحيوانات تتجاوز الحدود و لا يمكن الوقاية منها إلا عبر التعاون الدولي .

يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) تعتبر ثاني اكبر منظمة للتعاون الاقليمي في العالم من ناحية المساحة وعدد السكان , وتأسست عام 1964 من قبل ايران وباكستان وتركيا وتوجد أمانتها وقسمها الثقافي في طهران بينما يوجد مكتبها الاقتصادي في تركيا، أمـّا مكتبها العلمي فيوجد في باكستان.

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