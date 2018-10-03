طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

طهران/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن مدير عام الموسسات التخصصية التابعة لمنظمة الطب البيطري في ايران 'بهمن عابدي' ان ملتقي البيطرة سيعقد الاسبوع القادم في طهران بمشاركة اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 'اكو'.

ويبدأ الملتقي في السادس من تشرين الاول/اكتوبر الجاري علي مدي يومين و يشارك فيه روساء موسسات الطب البيطري من اوزبكستان و كازاخستان و تركيا و جمهورية آذربيجان و افغانستان.
ويناقش المشاركون في الملتقي مختلف الموضوعات المتعلقة بالطب البيطري بما فيها احتواء بعض الامراض خارج الحدود و انشاء مختبرات بين الدول الاعضاء للتعاون في مجال ترانزيت المواشي.كما ان مكافحة مرض الحمي القلاعية و انفلونزا الطيور وتجارة اللحم و الالبان الي جانب التعاون في مجال الادوية واللقاح مدرجة ايضا علي جدول اعمال الملتقي .
واوضح عابدي انه يتعين علي الدول الاعضاء في اكو أن تقوم بتنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها في ملتقي طهران .
واكد ان امراض الحيوانات تتجاوز الحدود و لا يمكن الوقاية منها إلا عبر التعاون الدولي .
يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) تعتبر ثاني اكبر منظمة للتعاون الاقليمي في العالم من ناحية المساحة وعدد السكان , وتأسست عام 1964 من قبل ايران وباكستان وتركيا وتوجد أمانتها وقسمها الثقافي في طهران بينما يوجد مكتبها الاقتصادي في تركيا، أمـّا مكتبها العلمي فيوجد في باكستان.
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اقتصاد

ملتقي البيطره

اكو

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طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

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طهران تستضيف ملتقي الطب البيطري لمنظمة اكو الاسبوع القادم

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