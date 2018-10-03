ستعقد لجنة الامن القومي البرلمانية اجتماعا استثنائيا حول FATF

واضاف رنجبرزاده اليوم الاربعاء ان هذا الاجتماع الذي جاء بناء علي طلب لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية سيعقد يوم الاحد القادم عند الساعة الرابعة عصرا وسيبحث المجتمعون انضمام ايران لمعاهدة FATF.

انتهي**م م** 1837

