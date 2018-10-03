عضوهيئة رئاسة البرلمان:

ستعقد لجنة الامن القومي البرلمانية اجتماعا استثنائيا حول FATF

طهران/3 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشوري الاسلامي 'اكبر رنجبرزاده' عن عقد اجتماع استثنائي للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية فيما يتعلق بمعاهدة FATF.

واضاف رنجبرزاده اليوم الاربعاء ان هذا الاجتماع الذي جاء بناء علي طلب لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية سيعقد يوم الاحد القادم عند الساعة الرابعة عصرا وسيبحث المجتمعون انضمام ايران لمعاهدة FATF.
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ستعقد لجنة الامن القومي البرلمانية اجتماعا استثنائيا حول FATF

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