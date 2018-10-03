روحاني يقدّم التهاني بمناسبة إنتخاب رئيس الجمهورية في العراق

ونقلاً عن الموقع الإعلامي لمكتب الرئيس الايراني جاء في نص الرسالة الموجهة من روحاني الي رئيس جمهورية العراق «برهم صالح»: إنني وبكل سرور اُعرب عن التهاني بمناسبة انتخاب ممثلي الشعب العراقي لفخامتكم كرئيس جمهورية بلد جار وشقيق لإيران.

ودعا روحاني خلال رسالته الله تعالي بالصحة والنجاح للرئيس العراقي الجديد وبالشموخ والسلام والتقدّم للشعب العراقي.

وقد نجح برهم صالح أمس الثلاثاء بعد جولتين من التصويت البرلماني في الحصول علي 175 صوتاً أهّلته لتولّي منصب رئاسة الجمهورية في العراق ليكون بذلك ثالث رئيس جمهورية في هذا البلد.

انتهي** ع ج** 1837

