بدء مسابقات الكرة الطائرة الشاطئية العالمية في بندر تركمن

والتقي في اليوم الاول من هذه المنافسات العالمية فريقان من ايران وهما الفريق رقم 4 وفريق ايران للشباب.

وسيلتقي فريقان من جمهورية التشيك وساحل العاج إضافة الي لقاء يجمع بين فريق ايران الوطني السادس وفريق تايلاند رقم 2.

هذا وستستمر مباريات اليوم بلقاء يجمع بين الفريق الوطني الايراني للناشئين بفريق تايلاند(رقم واحد) إضافة الي لقاء آخر يجمع بين فريق ايران الخامس وفريق كازاخستان.

يُذكَر بأنّ مسابقات الكرة الطائرة الشاطئية العالمية في مدينة بندر تركمن تقام في 3 أيّام إعتباراً من اليوم الثاني حتي الخامس من تشرين الأول/اكتوبر بمشاركة 15 فريقاً تمثّل ساحل العاج(بفريق واحد) وتايلاند(بفريقين) وسلطنة عمان(بفريقين) وكازاخستان(بفريق واحد) وجمهورية التشيك(بفريق واحد) وايران(ب8 فرق).

انتهي** ع ج** 1837

